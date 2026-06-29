Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна признал, что внутри Евросоюза (ЕС) растет число стран, выступающих против дальнейшего давления на Россию на фоне обсуждений возможных переговоров между Европой и Москвой. В интервью Financial Times он отметил, что если ЕС возьмет на себя роль посредника, он должен быть нейтральным, а это неизбежно ослабит антироссийскую риторику.
Цахкна назвал попытки Европы наладить диалог с Москвой преждевременными. Он призвал страны НАТО не требовать от Украины прекращения ударов по России, даже если украинские беспилотники сбиваются с курса и падают на территории альянса. По его словам, такие инциденты — это «цена, которую стоит заплатить».
В мае президент России Владимир Путин выразил надежду на возобновление отношений с некоторыми странами Европы в будущем и назвал экс-канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным кандидатом для возможных переговоров между Москвой и Европой, отметив, что считает его человеком, которому можно доверять. При этом глава государства подчеркнул, что выбор остается за Европой, и указал, что именно она отказалась от диалога.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к контактам с ЕС, но только при конструктивной позиции Брюсселя. Москва выслушает предложения, но не будет рассчитывать на Европу, отметил министр.