В мае президент России Владимир Путин выразил надежду на возобновление отношений с некоторыми странами Европы в будущем и назвал экс-канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным кандидатом для возможных переговоров между Москвой и Европой, отметив, что считает его человеком, которому можно доверять. При этом глава государства подчеркнул, что выбор остается за Европой, и указал, что именно она отказалась от диалога.