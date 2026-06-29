Ещё пять домов расселят из зоны подтопления грунтовыми водами в Минусинске

До конца года в Минусинске из аварийного жилья переедут жители пяти домов площадью около 250 квадратных метров. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Красноярского края.
Девяти людям приобретут пять комфортабельных квартир в том же городе. Расселение проходит по краевой программе доступного жилья.
Проблема микрорайона Цыганское болото обострилась в 2019—2020 годах из-за обильных осадков: поднялись грунтовые воды, подтопило подполья частных домов, пошли подвижки почвы и начали разрушаться фундаменты и стены.
С начала программы из подтопляемой зоны расселили уже 121 дом — около 4 тысяч квадратных метров. В новые квартиры переехали 149 жителей.
Ранее мы сообщали, что в Дивногорске предприниматель похитил 2 млн при сносе аварийных домов.