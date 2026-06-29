Атамана Уссурийского казачьего войска единогласно избрали в Хабаровске

В день 137-й годовщины Уссурийского казачьего войска в Хабаровске прошел Большой выборный круг. В мероприятии приняли участие делегаты окружных казачьих обществ Хабаровского края, Амурского, Средне-Амурского, Колымского округов, Отдельного Камчатского казачьего округа, Сахалино-Курильского и Приморского отдельского казачьих обществ. Центральным событием стало единогласное избрание атаманом Уссурийского казачьего войска Евгения Процевского — советника губернатора Хабаровского края. Он принес присягу на Кресте и Писании и получил благословение от войскового священника. Избранный атаман также получил одобрение от Совета стариков войска. В финале церемонии Евгений Процевский поблагодарил казаков за оказанное высокое доверие.