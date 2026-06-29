Станцию «Парк культуры» в Москве закроют на вход с 6 июля в часы пик

С 6 июля изменится график работы станции метро «Парк культуры» в Москве. По будням с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 возможен только выход пассажиров, вход на станцию или пересадка с Сокольнической линии на Кольцевую будут недоступны, сообщили на сайте мэра.