Эксперт раскрыл, зачем США ищут дешевый способ выпуска ракет

Ранее стало известно, что оборонные предприятия США переходят на новую производственную модель, которая позволяет в условиях боевых действий быстро, массово и с низкой себестоимостью выпускать ракеты для пополнения арсенала страны. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на производителей и чиновников.

Глава компании-производителя ракет Co-Aspire Дуг Деннени заявил изданию, что в новом цеху предприятия нет сложных устройств, а процесс сборки сопоставим с «моделью McDonald’s». По его словам, каждая ракета достаточно проста, чтобы собрать ее «по инструкции из блокнота», а процесс обучения сотрудника для работы на такой сборочной линии не превысит месяца.