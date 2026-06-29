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Эксперт раскрыл, зачем США ищут дешевый способ выпуска ракет

Соединенные Штаты настраиваются на затяжное военное противостояние с Ираном. Такую точку зрения в беседе с NEWS.ru высказал военный политолог, доцент кафедры РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Поводом для комментария стали сообщения о том, что Вашингтон ищет недорогой и быстрый способ нарастить выпуск ракет после операции на Ближнем Востоке.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт отметил, что разговоры о дешевизне и эффективности рассчитаны в первую очередь на обывателя. Реальные суммы затрат остаются засекреченными и относятся к коммерческой тайне. По мнению собеседника NEWS.ru, публикуемые данные нужны для того, чтобы в будущем отчитываться о расходовании бюджета. Политолог считает, что таким образом американские власти манипулируют информацией, пытаясь избежать жесткой критики по поводу огромных трат на войну, в первую очередь — с Ираном.

«Что касается противостояния с Ираном, как видно из этих публикаций, США готовятся к долгому противостоянию. И это речь не просто о каких-то деньгах, а, скорее всего, речь идет о какой-то долгосрочной программе непосредственно в рамках американской стратегии», — подчеркнул Перенджиев.

Политолог добавил, что подобные статьи в СМИ служат сигналом: Штаты продолжат вкладывать средства в вооружение. При этом он убежден, что главная цель таких публикаций — убедить население в том, что деньги тратятся эффективно.

Ранее стало известно, что оборонные предприятия США переходят на новую производственную модель, которая позволяет в условиях боевых действий быстро, массово и с низкой себестоимостью выпускать ракеты для пополнения арсенала страны. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на производителей и чиновников.
Глава компании-производителя ракет Co-Aspire Дуг Деннени заявил изданию, что в новом цеху предприятия нет сложных устройств, а процесс сборки сопоставим с «моделью McDonald’s». По его словам, каждая ракета достаточно проста, чтобы собрать ее «по инструкции из блокнота», а процесс обучения сотрудника для работы на такой сборочной линии не превысит месяца.

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