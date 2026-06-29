Жителям Волгограда рассказали о новых правилах покупок на маркетплейсах

Кроме того, в карточке каждого товара теперь будет вся информация о продавце: где находится, есть ли лицензии и сертификаты. Если на площадке пытаются продать запрещенный товар, это пресекут. А сам маркетплейс обязан честно предупредить, что он лишь витрина, а не продавец.