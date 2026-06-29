Защиту почв усиливают в Казахстане — Сенат одобрил закон

«Сегодня в Казахстане усиливаются факторы, приводящие к деградации почв: ветровая и водная эрозия, засоление, опустынивание, снижение содержания органического вещества, деградация пастбищ. Эти процессы негативно влияют не только на эффективность сельскохозяйственного производства, но и на экологическую устойчивость, качество земельных ресурсов и обеспечение населения качественными продуктами питания», — сказал депутат Сената Али Бектаев.