Экскурсия на высоте четырех метров: как двухэтажный «Red Bus» открывает Шымкент заново

«Я профессионально оцениваю логистику и могу сказать: этот маршрут — настоящая находка для Шымкента. Это масштабное экскурсионное кольцо, которое охватывает практически весь город и связывает несколько эпох нашего мегаполиса. Жители и гости за одну поездку буквально проживают всю историю и современность Шымкента. Автобус стартует на проспекте Республики напротив отеля и сразу направляется на один из главных городских проспектов — Тауке хана. Первая яркая достопримечательность, которая встречает туристов, — фонтан “Тюльпан”. Не просто символ, а сердце города».Мамура Умарова.