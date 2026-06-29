13% нижегородцев назвали профессию дворника самой нежелательной для детей

Нижегородцы больше всего не хотят, чтобы их дети становились дворниками. Эту профессию назвали нежелательной 13% горожан, сообщили эксперты SuperJob.
Карьерным кошмаром мамы и папы также считают рабочие специальности (11%). В топ-3 антипрофессий для детей попали полицейские и чиновники: они получили от родителей по 9% голосов.
Еще 7% горожан предостерегают детей от работы уборщиком и продавцом, 6% — учителем и воспитателем. Не желают видеть в военной карьере своих чад 5% респондентов. Среди других ответов — медик, блогер, водитель, менеджер. Реже упоминались артисты, официанты, грузчики, курьеры и юристы.
Только 14% нижегородцев готовы к любому выбору ребенка.
Ранее мы писали, что нижегородцы составили рейтинг профессий с самыми завышенными зарплатами.