13% нижегородцев назвали профессию дворника самой нежелательной для детей

Еще 7% горожан предостерегают детей от работы уборщиком и продавцом, 6% — учителем и воспитателем. Не желают видеть в военной карьере своих чад 5% респондентов. Среди других ответов — медик, блогер, водитель, менеджер. Реже упоминались артисты, официанты, грузчики, курьеры и юристы.