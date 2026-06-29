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Хабаровчанин избил гостя до смерти из-за пропавшего телефона

В апреле 2026 года 29-летний житель Хабаровска пришел к знакомому, чтобы найти пропавший телефон. Во время разговора вспыхнула ссора, мужчина избил хозяина квартиры, в том числе неизвестным предметом, по голове и телу. После этого ушел, не вызвав скорую. Потерпевший скончался на месте. Обвиняемый полностью признал вину и заявил, что готов ответить по закону. Ему грозит.

В апреле 2026 года 29-летний житель Хабаровска пришел к знакомому, чтобы найти пропавший телефон. Во время разговора вспыхнула ссора, мужчина избил хозяина квартиры, в том числе неизвестным предметом, по голове и телу. После этого ушел, не вызвав скорую. Потерпевший скончался на месте. Обвиняемый полностью признал вину и заявил, что готов ответить по закону. Ему грозит до 15 лет колонии. Дело передано в Индустриальный районный суд.