Психолог объяснил причины топливного ажиотажа среди нижегородцев

Это аналитическое объяснение дополняет текущую ситуацию с топливным рынком в Нижегородской области, где вторую неделю подряд фиксируется взлет потребительского спроса на АЗС примерно на 150%. Напомним, ранее нашем специальном материале мы сообщали, что региональный минпром зафиксировал перебои с поставками из-за повышенного спроса, включая покупателей из соседних регионов, и введения ограничений на нефтебазах во время режима беспилотной опасности.