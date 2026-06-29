Психолог объяснил причины топливного ажиотажа среди нижегородцев

Массовая скупка топлива на автозаправочных станциях является классическим примером психоза, подпитанного базовым иннистинктом выживания. Об этом сообщает Max-канал «Бокал Прессека», объясняя лихорадочную покупательскую активность граждан при возникновении слухов об угрозах привычному укладу жизни.
Специалисты выделили три главные причины, заставляющие людей ехать на заправку даже при полном баке. Автомобиль воспринимается человеком как символ свободы, поэтому его возможная остановка вызывает страх беспомощности. Ситуацию усугубляют паника из-за боязни роста цен и эволюционный эффект толпы, заставляющий копировать действия окружающих. Чтобы не поддаваться массовому гипнозу, эксперты рекомендуют оценивать реальные остатки топлива и временно отказаться от чтения панических чатов.
Это аналитическое объяснение дополняет текущую ситуацию с топливным рынком в Нижегородской области, где вторую неделю подряд фиксируется взлет потребительского спроса на АЗС примерно на 150%. Напомним, ранее нашем специальном материале мы сообщали, что региональный минпром зафиксировал перебои с поставками из-за повышенного спроса, включая покупателей из соседних регионов, и введения ограничений на нефтебазах во время режима беспилотной опасности.