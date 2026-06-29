Жара вернется в Москву уже 2 июля, сообщил синоптик Тишковец

В четверг, 2 июля, в столицу вновь придет тридцатиградусная жара. О точной дате потепления москвичам сообщил ведущий метеоролог центра «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Telegram.
«Во вторник под воздействием гребня антициклона погода наладится и станет теплее. Ночью ожидается плюс 11−14 градусов, днем — плюс 25−28», — пояснил синоптик. В среду, 1 июля, ночью температура поднимется до плюс 15−18 градусов, а днем — до плюс 26−29.
2 июля потепление достигнет своего максимума. Ночью термометры покажут плюс 14−17 градусов, днем — плюс 27−30, уточнил Тишковец.
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