Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Калининградской области выиграла Кубок России по парапланеризму

Наши земляки стали победителями в личном и командном зачёте.

Источник: Клопс.ru

Сборная Калининградской области выиграла Кубок России по парапланеризму в дисциплине «точность приземления». Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

Соревнования проходили в Чеченской Республике на территории курортов Ведучи и Кезеной-Ам. Спортсмены разыграли все 12 положенных раундов. У мужчин первое место занял Дмитрий Скляренко, который сразу после победы поделился ощущениями от соревнований.

«Ощущения были интересные, потому что все, когда вылетали, осуществляли старты в окошко между облаков, а у меня так получилось, что окошко это закрылось и я залетел в облако, было очень непривычно, но интересно», — рассказал калининградец.

Третье место досталось ещё одному нашему земляку Андрею Баскакову, а между ними вклинился представитель Брянской области Дмитрий Потапов.

В женском зачёте весь пьедестал достался представительницам самого западного региона страны: бронза у Ирины Макаровой, серебро забрала Мария Волкова, а победительницей стала Татьяна Добрынина, которая по результатам обошла даже мужчин, что не часто случается в этой дисциплине.