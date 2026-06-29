Из Красноярска в Санкт-Петербург запустят дополнительные авиарейсы. Их начнет выполнять компания Nordwind Airlines совместно с «Икаром» на Boeing 737−900, которые вмещают 215 пассажиров. Периодичность рейсов:
— туда с 27 октября по вторникам, четвергам и воскресеньям (вылет в 08:35 часов);
— обратно с 26 октября по понедельникам, средам и субботам (вылет из Пулково в 22:30 часов).
Продолжительность полета составляет 4 часа 55 минут и 5 часов 15 минут.
Напомним, что в настоящее время из Красноярска в Санкт-Петербург можно улететь не реже, чем два раза в день — такие перевозки выполняют «Россия» совместно с «Аэрофлотом». Также летают «СмартАвиа» и NordStar. Но популярность направления привлекает и других перевозчиков.