Из Красноярска в Санкт-Петербург запустят дополнительные авиарейсы

Напомним, что в настоящее время из Красноярска в Санкт-Петербург можно улететь не реже, чем два раза в день — такие перевозки выполняют «Россия» совместно с «Аэрофлотом». Также летают «СмартАвиа» и NordStar. Но популярность направления привлекает и других перевозчиков.