Названы самые популярные безалкогольные напитки россиян

Традиционные домашние вкусы лишь немного уступили лидеру. На втором месте по популярности оказался компот, который пьют 64% опрошенных, а замкнул тройку лидеров квас с результатом в 61%. Газированные напитки и морс расположились на соседних строчках — их предпочитают 56% и 55% респондентов соответственно. Овощные соки и нектары покупают 35% россиян.