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Названы самые популярные безалкогольные напитки россиян

Роскачество: россияне чаще выбирают фруктовые соки и нектары.

Источник: Комсомольская правда

Фруктовые соки и нектары возглавили рейтинг самых популярных безалкогольных напитков в России. Их выбирают 75% граждан. Об этом говорят результаты исследования Роскачества, с которыми ознакомился ТАСС.

Традиционные домашние вкусы лишь немного уступили лидеру. На втором месте по популярности оказался компот, который пьют 64% опрошенных, а замкнул тройку лидеров квас с результатом в 61%. Газированные напитки и морс расположились на соседних строчках — их предпочитают 56% и 55% респондентов соответственно. Овощные соки и нектары покупают 35% россиян.

В сегменте специфических и функциональных напитков голоса распределились иначе. Энергетики выбирает четверть опрошенных, безалкогольное пиво — 22%, а витаминизированные составы — 13%. Меньше всего востребован «трезвый» алкоголь: безалкогольный глинтвейн интересен 8% участников, а вино — всего 5%.

В опросе Роскачества приняли участие 1,2 тысячи жителей городов с населением более 100 тысяч человек во всех федеральных округах РФ.

Ранее исследование выявило, что 63% россиян едят за просмотром видео. Больше половины опрошенных смотрят видео для того, чтобы развлечься.