Красноярцев приглашают посмотреть на подлинники Сурикова и Шишкина

В экспозицию также вошли ранние академические работы Василия Сурикова, этюды к полотнам «Боярыня Морозова» и «Покорение Сибири Ермаком», портреты, крымские пейзажи, акварели и графические этюды. Из произведений XIX и XX веков зрителям представили пейзажи Василия Поленова и Исаака Левитана, графику Александра Бенуа, Николая Рериха, Зинаиды Серебряковой и Алексея Саврасова, а также работы сибирских мастеров Григория Гуркина и Дмитрия Каратанова.