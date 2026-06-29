Красноярцев приглашают посмотреть на подлинники Сурикова и Шишкина

В Красноярске открылась выставка «Три века русского искусства». Подлинники русских мастеров вновь стали доступны жителям и гостям города после почти годового перерыва.
Посетителям представили произведения из коллекции русского классического искусства. Среди них работы Василия Сурикова, Ивана Шишкина, Исаака Левитана, Ивана Крамского, Василия Поленова, Константина Коровина, Николая Рериха, Зинаиды Серебряковой и других художников.
Раздел XVIII и первой половины XIX века представлен парадными портретами, в том числе «Портретом императрицы Екатерины II» неизвестного автора и «Бюстом Ломоносова» Федота Шубина. Отдельный раздел посвятили православному искусству XVIII и начала XX века. Там можно увидеть иконы приенисейского письма, старообрядческие образы, икону «Благовещение» 1695 года мастера Оружейной палаты Василия Иванова, а также медную культовую пластику.
В экспозицию также вошли ранние академические работы Василия Сурикова, этюды к полотнам «Боярыня Морозова» и «Покорение Сибири Ермаком», портреты, крымские пейзажи, акварели и графические этюды. Из произведений XIX и XX веков зрителям представили пейзажи Василия Поленова и Исаака Левитана, графику Александра Бенуа, Николая Рериха, Зинаиды Серебряковой и Алексея Саврасова, а также работы сибирских мастеров Григория Гуркина и Дмитрия Каратанова.
Во время работы выставки пройдут лекции. 5 июля посетителям расскажут о русском импрессионизме, а 26 июля о том, как передвижники изменили русскую живопись.
Экспозиция работает в филиале Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова на проспекте Мира, 12. Выставка будет работать до 2 августа.