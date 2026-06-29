Крымский мост открыли для движения автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова осуществляется. Об этом сообщает инфоцентр о ситуации на подходах к транспортному переходу в мессенджере «Макс».
Сообщается о возобновлении движения автотранспорта через Крымский мост. Напомним, движение было перекрыто вечером 29 июня с 02:05 до 07:05.
Ранее сообщалось, что утром 29 июня в Севастополе были успешно пресечены попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием беспилотных летательных аппаратов. По информации губернатора Михаила Развожаева, два украинских дрона были сбиты над городом, в частности, в районе Северной стороны.
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