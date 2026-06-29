Крымский мост открыли для движения автотранспорта

Ранее сообщалось, что утром 29 июня в Севастополе были успешно пресечены попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием беспилотных летательных аппаратов. По информации губернатора Михаила Развожаева, два украинских дрона были сбиты над городом, в частности, в районе Северной стороны.