Подросток пострадал в ДТП с двумя мопедами на трассе в Воронежской области

По предварительным данным, 17-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль мопеда марки Orion Gryphon. Во время движения он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, а также выбрал небезопасную дистанцию до движущегося впереди мопеда Stels под управлением 19-летнего жителя Бутурлиновского района, который также был пьян. В результате транспортные средства столкнулись.