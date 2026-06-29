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Подросток пострадал в ДТП с двумя мопедами на трассе в Воронежской области

Юноша сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: АиФ Воронеж

Подросток пострадал в ДТП с двумя мопедами в Таловском районе Воронежской области. Авария произошла ночь на воскресенье, 28 июня, на 10-м км автодороги «Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка-п. Ильинка». Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

По предварительным данным, 17-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль мопеда марки Orion Gryphon. Во время движения он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, а также выбрал небезопасную дистанцию до движущегося впереди мопеда Stels под управлением 19-летнего жителя Бутурлиновского района, который также был пьян. В результате транспортные средства столкнулись.

Несовершеннолетний водитель получил травмы. Его доставили в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.