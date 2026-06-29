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SUP-фестиваль прошел на этих выходных в Хабаровском крае

Участники сплавлялись по Кие. В точке сбора всем по необходимости выдали сапы и весла — их можно было взять напрокат, — а также спасательные жилеты. Немаловажно — был проведен инструктаж. На отдельном плавсредстве выступал диджей, а на другом расположился настоящий массажный салон. Еще одно развлечение для всех желающих — йога на воде. Во время йоги.

Участники сплавлялись по Кие. В точке сбора всем по необходимости выдали сапы и весла — их можно было взять напрокат, — а также спасательные жилеты. Немаловажно — был проведен инструктаж. На отдельном плавсредстве выступал диджей, а на другом расположился настоящий массажный салон. Еще одно развлечение для всех желающих — йога на воде. Во время йоги удалось размяться после нескольких часов заплыва, чтобы без лишних зажимов продолжить путь до финиша. Завершилось все награждением участников, в том числе за лучший костюм и лучшее падение с сапа, а также прошел большой розыгрыш подарков.