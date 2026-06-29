Ряд пособий начнут перечислять нижегородцам беззаявительно с 1 июля

С 1 июля 2026 года в Нижегородской области упростится процедура назначения ряда социальных выплат. Социальный фонд России перейдёт на преимущественно беззаявительный формат работы, опираясь на данные, уже зафиксированные на индивидуальных лицевых счетах граждан. Об этом сообщили в РИА Новости.
Нововведение коснётся ключевых мер поддержки: выплат по листкам нетрудоспособности, пособий по беременности и родам, ежемесячных выплат на ребёнка до 1,5 лет, а также единовременной выплаты при рождении малыша.
Как пояснил Игорь Балынин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, гражданам больше не придётся дублировать сведения, которые уже содержатся в информационной базе Соцфонда.
Ранее после наступления страхового случая (например, при открытии больничного) ведомство нередко запрашивало недостающие документы напрямую у работодателя. Теперь основой для расчёта станут сведения с лицевого счёта; обращение к работодателю сохранится лишь как исключение — если данных окажется недостаточно.
Для жителей региона это означает сокращение бюрократических процедур: уменьшится количество дополнительных запросов, а процесс оформления выплат станет более автоматизированным. При этом сами условия и перечень положенных пособий останутся прежними.
По словам эксперта, обновлённый порядок — логичное продолжение реформы социального обеспечения, стартовавшей в 2022 году. Её главная задача — минимизировать нагрузку на граждан и сделать взаимодействие с госорганами максимально удобным за счёт эффективного использования уже имеющихся данных.
Ранее многодетная нижегородка добилась получения пособия на содержание детей.