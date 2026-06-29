Ряд пособий начнут перечислять нижегородцам беззаявительно с 1 июля

Ранее после наступления страхового случая (например, при открытии больничного) ведомство нередко запрашивало недостающие документы напрямую у работодателя. Теперь основой для расчёта станут сведения с лицевого счёта; обращение к работодателю сохранится лишь как исключение — если данных окажется недостаточно.