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Ряд пособий начнут перечислять нижегородцам беззаявительно с 1 июля

При этом сами условия и перечень положенных пособий останутся прежними.

С 1 июля 2026 года в Нижегородской области упростится процедура назначения ряда социальных выплат. Социальный фонд России перейдёт на преимущественно беззаявительный формат работы, опираясь на данные, уже зафиксированные на индивидуальных лицевых счетах граждан. Об этом сообщили в РИА Новости.

Нововведение коснётся ключевых мер поддержки: выплат по листкам нетрудоспособности, пособий по беременности и родам, ежемесячных выплат на ребёнка до 1,5 лет, а также единовременной выплаты при рождении малыша.

Как пояснил Игорь Балынин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, гражданам больше не придётся дублировать сведения, которые уже содержатся в информационной базе Соцфонда.

Ранее после наступления страхового случая (например, при открытии больничного) ведомство нередко запрашивало недостающие документы напрямую у работодателя. Теперь основой для расчёта станут сведения с лицевого счёта; обращение к работодателю сохранится лишь как исключение — если данных окажется недостаточно.

Для жителей региона это означает сокращение бюрократических процедур: уменьшится количество дополнительных запросов, а процесс оформления выплат станет более автоматизированным. При этом сами условия и перечень положенных пособий останутся прежними.

По словам эксперта, обновлённый порядок — логичное продолжение реформы социального обеспечения, стартовавшей в 2022 году. Её главная задача — минимизировать нагрузку на граждан и сделать взаимодействие с госорганами максимально удобным за счёт эффективного использования уже имеющихся данных.

Ранее многодетная нижегородка добилась получения пособия на содержание детей.