На улице Комсомольской в Калининграде начинают ремонт дома 1913 года. Здание находится на пересечении с Молочинского.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, специалисты установили строительные леса. По данным регионального Фонда капремонта, работы выполняет компания «Лик». С ней заключили контракт на 5,2 миллиона рублей. Подрядчик должен привести в порядок фасад здания.
Дом на улице Комсомольской, 94 — Молочинского, 10 построили в 1913 году. Его общая площадь составляет 771 квадратный метр. Фасад украшают карнизы и два эркера, между которыми находится широкий балкон. В настоящее время он остеклён.
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