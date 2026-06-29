Казахстан намерен продлить квоту на экспорт говядины еще на полгода

АСТАНА, 29 июн — Sputnik. Минсельхоз Казахстана разработал проект приказа, который предусматривает новое ограничение на экспорт мяса КРС.
Документ предусматривает квоты на вывоз говядины с территории страны в третьи страны, в том числе в государства ЕАЭС. Объем — 25 тысяч тонн.
«В целях обеспечения сырьевой базы отечественных мясоперерабатывающих предприятий, увеличения объемов переработки сельскохозяйственной продукции, повышения добавленной стоимости внутри страны, создания дополнительных рабочих мест, а также насыщения внутреннего рынка мясной продукцией и стабилизации цен», — говорится в проекте приказа.
Проект приказа будет на публичном обсуждении до 1 июля 2026 года. Предыдущие ограничения вводились в конце 2025 года.