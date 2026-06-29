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Казахстан намерен продлить квоту на экспорт говядины еще на полгода

Новые меры коснутся стран Евразийского экономического союза.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 29 июн — Sputnik. Минсельхоз Казахстана разработал проект приказа, который предусматривает новое ограничение на экспорт мяса КРС.

Документ предусматривает квоты на вывоз говядины с территории страны в третьи страны, в том числе в государства ЕАЭС. Объем — 25 тысяч тонн.

«В целях обеспечения сырьевой базы отечественных мясоперерабатывающих предприятий, увеличения объемов переработки сельскохозяйственной продукции, повышения добавленной стоимости внутри страны, создания дополнительных рабочих мест, а также насыщения внутреннего рынка мясной продукцией и стабилизации цен», — говорится в проекте приказа.

Проект приказа будет на публичном обсуждении до 1 июля 2026 года. Предыдущие ограничения вводились в конце 2025 года.