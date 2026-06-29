Старшая дочь Глаголевой показала семейные кадры с сестрой в честь ее 45-летия

Сначала на снимках присутствуют только Анна и Мария с матерью и отцом — актером и режиссером Родионом Нахапетовым. Позднее в жизни Глаголевой и ее дочерей появился предприниматель Кирилл Шубский, который стал отцом ее третьего ребенка Настасьи.