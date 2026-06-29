Старшая дочь Глаголевой показала семейные кадры с сестрой в честь ее 45-летия

Старшая дочь российской актрисы и режиссера Веры Глаголевой Анна опубликовала в личном блоге видеоролик с совместными фотографиями с сестрой Марией по случаю ее 45-летия.
Сначала на снимках присутствуют только Анна и Мария с матерью и отцом — актером и режиссером Родионом Нахапетовым. Позднее в жизни Глаголевой и ее дочерей появился предприниматель Кирилл Шубский, который стал отцом ее третьего ребенка Настасьи.
— Вот так вместе по жизни! Какое счастье, что мы есть друг у друга! С днем рождения, любимая Машуня! Ты все знаешь, люблю безмерно, — написала Анна Глаголева в личном блоге.
21 февраля российская актриса Юлия Меньшова в соцсетях посвятила трогательную публикацию своей матери, актрисе Вере Алентовой, которая скончалась 25 декабря 2025 года. Артистка сопроводила поздравление черно-белым архивным кадром.
В апреле эстрадный певец Филипп Киркоров по случаю дня рождения его матери Виктории опубликовал архивные фотографии с ней, которые он восстановил с помощью искусственного интеллекта.