Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хакасии ищут пропавшего во время рейса кота-дальнобойщика

Он исколесил страну, но потерялся во время рейса в Абакане.

Источник: Комсомольская правда

В Абакане ищут пропавшего кота-дальнобойщика по кличке Штурман. Со своим хозяином он исколесил практически всю страну и даже побывал в горячих точках. За это время черный кот стал настоящим товарищем, однако утром 26 июня он каким-то образом потерялся во время рейса в Абакане. Последний раз хозяин видел его в микрорайоне Южный.

Хозяин попросил о помощи через соцсети, вышел на местных общественников. Сам он не мог долго оставаться в Хакасии и уже уехал в сторону Благовещенска.

Ролик облетел соцсети и собрал тысячи просмотров. Нашелся мужчина, который заметил Штурмана на одной из улиц. Правда, испуганного кота не удавалось приманить. Операция по спасению Штурмана продолжается.