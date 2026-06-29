В Хакасии ищут пропавшего во время рейса кота-дальнобойщика

В Абакане ищут пропавшего кота-дальнобойщика по кличке Штурман. Со своим хозяином он исколесил практически всю страну и даже побывал в горячих точках. За это время черный кот стал настоящим товарищем, однако утром 26 июня он каким-то образом потерялся во время рейса в Абакане. Последний раз хозяин видел его в микрорайоне Южный.
Хозяин попросил о помощи через соцсети, вышел на местных общественников. Сам он не мог долго оставаться в Хакасии и уже уехал в сторону Благовещенска.
Ролик облетел соцсети и собрал тысячи просмотров. Нашелся мужчина, который заметил Штурмана на одной из улиц. Правда, испуганного кота не удавалось приманить. Операция по спасению Штурмана продолжается.