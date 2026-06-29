Контроль за деятельностью нотариусов усиливают в Казахстане

«В соответствии с курсом реформ, определенным главой государства, особое внимание уделяется цифровизации деятельности государственных и общественных институтов, а также повышению эффективности механизмов защиты прав граждан. В этой связи адаптация системы нотариата к современным требованиям, дальнейшее совершенствование ее правового регулирования, обеспечение прозрачности и эффективности ее деятельности, а также укрепление общественного доверия к ней являются одними из важных показателей правового государства», — добавил сенатор.