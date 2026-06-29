«Будто Мексика»: фотограф из Алматы показал колоритную жизнь уйгуров-доланов в Китае

«Но этого не получилось, человек с европейской внешностью здесь сразу вызывает интерес. В итоге меня пригласили в один из домов, где местная семья занимается живописью. Особенно запомнилась картина с турангой. Этот реликтовый тополь считается у доланов священным деревом. В суровых условиях пустыни Такла-Макан он веками помогал людям выживать: из него строили жилища, лодки для рыбалки, музыкальные инструменты и множество других необходимых вещей. Поэтому уважение к туранге глубоко укоренилось в культуре этого народа. Много лет я снимаю величественный Тянь-Шань с казахстанской стороны и всегда задавался вопросом, какая жизнь скрывается за этими высокими хребтами. Теперь мне удалось увидеть ее своими глазами». Дмитрий Доценко.