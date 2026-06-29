В Хабаровск запретили ввоз почти 5 тысяч заражённых цветов из Китая

В Хабаровске специалисты Россельхознадзора запретили ввоз 4,7 тысячи срезов цветов из Китая из-за выявления карантинных вредителей, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Речь идёт о партии объёмом более 103 тысяч штук, которая поступила на склад временного хранения в Хабаровске. При досмотре государственные инспекторы обнаружили растения с признаками поражения, после чего образцы были направлены на исследование.
Лабораторный анализ подтвердил наличие карантинных объектов. В частности, в цветах обнаружили западный цветочный трипс, белую ржавчину хризантем и трипса Пальма. Заражение выявлено в гвоздиках, розах, хризантемах, колокольчиках, пальмовых ветках и дидискусе.
По решению ведомства ввоз заражённой продукции запрещён, а сами цветы будут уничтожены по выбору собственника.
Отмечается, что только в 2026 году в Хабаровском крае подобные карантинные вредители в срезах цветов выявлялись десятки раз, а общий объём поражённой продукции превысил 240 тысяч штук.