Хабаровчане стали победителями чемпионата Азии по спортивному метанию ножа

— Результатами мы довольны. Конечно, волновались перед выступлением — на новой земле, новом месте сначала было немного тревожно, но справились с волнением и показали неплохие результаты. Я в метании на дальность выступал вместе со спортсменами без ограничений по здоровью и победил. Соревнования очень понравились, все было организовано на высшем уровне, — рассказал Евгений Шнайдер.