Хабаровчане стали победителями чемпионата Азии по спортивному метанию ножа

Спортсмены из Хабаровского края успешно выступили на чемпионате Азии по спортивному метанию ножа. Турнир проходил в городе Дархан, Монголия. Хабаровский край представили три человека, в состязаниях они завоевали пять золотых и пять серебряных медалей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В сборную России впервые вошли спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. В их числе участник специальной военной операции Евгений Шнайдер. По итогам состязаний он трижды становился победителем — на дистанциях три, четыре и пять метров, ему также не было равных в общем зачете на дальность.
Роман Бондаренко трижды стал серебряным призером — на дистанциях три, четыре и пять метров. На тех же дистанциях Анна Дуда также завоевала три медали: золотую при метании ножа на четыре метра, две серебряных — на три и пять метров.
— Результатами мы довольны. Конечно, волновались перед выступлением — на новой земле, новом месте сначала было немного тревожно, но справились с волнением и показали неплохие результаты. Я в метании на дальность выступал вместе со спортсменами без ограничений по здоровью и победил. Соревнования очень понравились, все было организовано на высшем уровне, — рассказал Евгений Шнайдер.