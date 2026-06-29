Ормузскому проливу предсказали неприятное будущее

Полное восстановление судоходства в Ормузском проливе займет месяцы даже в случае перемирия между Ираном и США. Об этом газете Financial Times сообщил глава японской судоходной компании NYK Line Такая Сога.
Главной проблемой остается разминирование акватории, где может оставаться до 80 мин. Сейчас гражданские суда могут безопасно следовать лишь по двум узким коридорам — вблизи иранского острова Ларак и вдоль побережья Омана.
«Доступные маршруты крайне ограничены. Мы далеки от прежних условий», — отметил глава NYK Line.
По его прогнозу, после открытия пролива объемы перевозок первое время составят менее половины от нормы. Для возврата к довоенным показателям потребуется длительная и опасная очистка путей.
Напомним, ночью 28 июня военные США вновь нанесли удары по территории Ирана. Некоторые взрывы прогремели в Ормузском проливе. Было зафиксировано попадание нескольких американских снарядов в телекоммуникационную башню.