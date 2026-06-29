Полицейские задержали курьера мошенников в Кулебаках

В апреле 24-летний житель Татарстана получил предложение о подработке водителем-курьером от неизвестного. По указанию куратора молодой человек прибыл совместно с неустановленным лицом в город, забрал у 69-летней пенсионерки 5 331 000 рублей и покинул регион. Суммой фигурант распорядился совместно с соучастником.