Полицейские задержали курьера мошенников в Кулебаках

В Кулебаках сотрудники полиции задержали курьера мошенников, который забрал у пенсионерки более 5 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.
В апреле 24-летний житель Татарстана получил предложение о подработке водителем-курьером от неизвестного. По указанию куратора молодой человек прибыл совместно с неустановленным лицом в город, забрал у 69-летней пенсионерки 5 331 000 рублей и покинул регион. Суммой фигурант распорядился совместно с соучастником.
Сейчас обвиняемый заключен под стражу. Причиненный потерпевшей материальный ущерб не возмещен. В ходе досмотра правоохранители обнаружили у злоумышленника 182 000 рублей. Проверяется причастность фигуранта к другим эпизодам на территории РФ.
Ранее мы писали, что 55-летняя жительница Сарова перевела мошенникам 195 тысяч рублей.