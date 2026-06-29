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Полицейские задержали курьера мошенников в Кулебаках

Он забрал у женщины больше 5 млн рублей.

Источник: Живем в Нижнем

В Кулебаках сотрудники полиции задержали курьера мошенников, который забрал у пенсионерки более 5 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.

В апреле 24-летний житель Татарстана получил предложение о подработке водителем-курьером от неизвестного. По указанию куратора молодой человек прибыл совместно с неустановленным лицом в город, забрал у 69-летней пенсионерки 5 331 000 рублей и покинул регион. Суммой фигурант распорядился совместно с соучастником.

Сейчас обвиняемый заключен под стражу. Причиненный потерпевшей материальный ущерб не возмещен. В ходе досмотра правоохранители обнаружили у злоумышленника 182 000 рублей. Проверяется причастность фигуранта к другим эпизодам на территории РФ.

Ранее мы писали, что 55-летняя жительница Сарова перевела мошенникам 195 тысяч рублей.