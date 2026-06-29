МТС обеспечила интернетом закулисье фестиваля «Город встреч»

«Город встреч» — ежегодный летний фестиваль, который проводится с 2023 года и объединяет пермских артистов с федеральными хедлайнерами и режиссёрами. На центральных площадках Перми проходят концерты, творческие выступления, мастер-классы и развлекательные программы для жителей и гостей города. Среди запланированных событий — фестиваль живой культуры «Обряды-наряды», Большой театральный фестиваль и другие. За время проведения посетителями фестиваля стали почти 900 тысяч человек, а на его открытии в этом году выступила Татьяна Куртукова.