Оксана Фандера и Филипп Янковский тайно расстались

Как отмечает издание KP.RU, Фандера и Янковский не стали предавать огласке изменения в личной жизни, решив оставить подробности своего союза в тайне. По сведениям источника, разрыв произошёл спокойно — без публичных скандалов или официальных комментариев. За весь период совместной жизни артисты редко давали поводы для обсуждения их частной жизни. Они почти не упоминали семью в беседах, не демонстрировали эмоции публично и стремились поддерживать имидж пары, для которой главными являются родные люди.