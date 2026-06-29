Оксана Фандера и Филипп Янковский тайно расстались

Согласно информации, опубликованной СМИ, Филипп Янковский и Оксана Фандера больше не состоят в отношениях. В течение нескольких последних лет актёры скрыто проживают раздельно.
Как отмечает издание KP.RU, Фандера и Янковский не стали предавать огласке изменения в личной жизни, решив оставить подробности своего союза в тайне. По сведениям источника, разрыв произошёл спокойно — без публичных скандалов или официальных комментариев. За весь период совместной жизни артисты редко давали поводы для обсуждения их частной жизни. Они почти не упоминали семью в беседах, не демонстрировали эмоции публично и стремились поддерживать имидж пары, для которой главными являются родные люди.
Знакомство Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского состоялось в конце 80-х годов прошлого века. Официальный брак они зарегистрировали в 1990 году. В этом союзе родились двое детей: дочь Елизавета и сын Иван, оба избрали творческие профессии. Несколько дней назад пара отметила 36 лет со дня свадьбы.
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