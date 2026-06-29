В Хабаровске пассажирке такси выплатят 600 тысяч после удара о стену

В Хабаровске 63-летняя пассажирка такси добилась компенсации после ДТП, в котором получила тяжёлые травмы. Женщину поддержала прокуратура Центрального района.
Авария произошла в ноябре 2023 года. Хабаровчанка вызвала такси, но поездка закончилась у бетонной стены: водитель нарушил правила дорожного движения и врезался в препятствие.
Пассажирка получила гематомы, ссадины и закрытый перелом правой плечевой кости. Травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
Женщина обратилась в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда. Суд с учётом позиции прокурора встал на её сторону.
В пользу пострадавшей взыскали 400 тысяч рублей компенсации морального вреда. Ещё 200 тысяч рублей составил штраф за то, что ответчик не удовлетворил требования потребителя до суда.
«Суд удовлетворил требования пострадавшей и взыскал в её пользу 400 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также 200 тысяч рублей штрафа», — сообщила hab.aif.ru старший помощник прокурора Центрального района Елена Демидовская.