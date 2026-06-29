ГАИ отмечает рост ДТП с участием мотоциклистов

«В последнее время мы наблюдаем тревожную тенденцию: количество дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов значительно возросло», — говорится в сообщении в Telegram-канале «ГАИ Минщины».
В связи с этим в ГАИ напомнили, что мотоцикл является источником повышенной опасности и требует от водителя высочайших навыков и полной самоотдачи.
Инспекторы призывают байкеров быть предельно внимательными на дороге, смотреть не только вперед, но и по сторонам, в зеркала, а также прогнозировать действия других водителей.
«Оценивайте свои навыки объективно. Не переоценивайте себя, особенно после долгого перерыва или в сложных погодных условиях», — отметили в ГАИ.
Там также обратили внимание на важность соблюдения безопасной скорости движения, отметив, что лишние 10−20 км/ч могут стоить жизни.
Кроме того, необходимо держать безопасную дистанцию и использовать яркую экипировку, включать фары. Ни в коем случае нельзя садиться за руль в утомленном состоянии или после употребления спиртных напитков.