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ГАИ отмечает рост ДТП с участием мотоциклистов

МИНСК, 29 июн — Sputnik. С началом активного мотосезона на дорогах участились ДТП с участием мотоциклов, сообщили в Госавтоинспекции УВД Минского облисполкома.

Источник: Sputnik.by

«В последнее время мы наблюдаем тревожную тенденцию: количество дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов значительно возросло», — говорится в сообщении в Telegram-канале «ГАИ Минщины».

В связи с этим в ГАИ напомнили, что мотоцикл является источником повышенной опасности и требует от водителя высочайших навыков и полной самоотдачи.

Инспекторы призывают байкеров быть предельно внимательными на дороге, смотреть не только вперед, но и по сторонам, в зеркала, а также прогнозировать действия других водителей.

«Оценивайте свои навыки объективно. Не переоценивайте себя, особенно после долгого перерыва или в сложных погодных условиях», — отметили в ГАИ.

Там также обратили внимание на важность соблюдения безопасной скорости движения, отметив, что лишние 10−20 км/ч могут стоить жизни.

Кроме того, необходимо держать безопасную дистанцию и использовать яркую экипировку, включать фары. Ни в коем случае нельзя садиться за руль в утомленном состоянии или после употребления спиртных напитков.