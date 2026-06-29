Красноярец поменял вещи и оставил в примерочной грязные кроссовки и поношенную футболку

Следователи красноярской полиции возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 29-летнего жителя краевого центра. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, мужчину обвиняют в мошенничестве. Установлено, что весной текущего года злоумышленник заказал на маркетплейсе кроссовки и футболку на общую сумму более 15 тысяч рублей. В примерочной пункта выдачи заказов красноярец подменил вещи, а оператору сообщил, что одежда и обувь не подошли ему по размеру. Сотрудница проверила содержимое заказа, там оказались грязные кроссовки и поношенная футболка мужчины. Похищенное злоумышленник продал незнакомцу на одной из остановок общественного транспорта за 3 тысячи рублей. Причиненный потерпевшему ущерб он полностью возместил. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.