Норильчанка «инвестировала» 2,6 миллиона и втянула в аферу друга

По версии следствия, с мая по июнь она общалась с псевдо-менеджерами, которые через сомнительное приложение убеждали её вкладывать деньги. В итоге она оформила кредит на 195 тысяч рублей и уговорила друга взять займов на 2,4 миллиона — все средства ушли мошенникам.