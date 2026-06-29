Норильчанка «инвестировала» 2,6 миллиона и втянула в аферу друга

В Норильске 21-летняя девушка стала жертвой мошенников, обещавших лёгкий заработок на бирже. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
По версии следствия, с мая по июнь она общалась с псевдо-менеджерами, которые через сомнительное приложение убеждали её вкладывать деньги. В итоге она оформила кредит на 195 тысяч рублей и уговорила друга взять займов на 2,4 миллиона — все средства ушли мошенникам.
Банки несколько раз пытались блокировать подозрительные переводы, но аферисты инструктировали жертву, что говорить сотрудникам, чтобы снять ограничения.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Правоохранители ищут организаторов схемы.
Ранее мы сообщали, что аферисты выманили 11 млн у бабушки, пообещав вернуть вещи погибшего сына.