В Красноярском крае два человека пропали во время сплава по реке Агул

КРАСНОЯРСК, 29 июн — РИА Новости. Мужчина и женщина пропали во время сплава по реке Агул в Красноярском крае, в воскресенье спасатели обследовали 58 километров береговой линии и с помощью эхолота проверили 40 тысяч квадратных метров акватории, сообщает КГКУ «Спасатель».
«Двадцать восьмого июня спасатели Канского поисково-спасательного отряда по заявке сотрудников полиции выезжали на поиски двух человек — 45-летней женщины и 43-летнего мужчины, которые 20 июня должны были сплавляться по реке Агул в Ирбейско-Саянском муниципальном округе, после чего перестали выходить на связь», — говорится в сообщении.
По данным спасателей, во время их поисков в воскресенье было обследовано 58 километров береговой линии и 40 тысяч квадратных метров эхолотом, поиски будут продолжены.