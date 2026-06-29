В Красноярском крае два человека пропали во время сплава по реке Агул

«Двадцать восьмого июня спасатели Канского поисково-спасательного отряда по заявке сотрудников полиции выезжали на поиски двух человек — 45-летней женщины и 43-летнего мужчины, которые 20 июня должны были сплавляться по реке Агул в Ирбейско-Саянском муниципальном округе, после чего перестали выходить на связь», — говорится в сообщении.