Результаты ЕГЭ 2026 в Волгоградской области: 74 стобалльника, трое заработали 200 баллов и одна выпускница — 400

Кроме абсолютного рекорда, в области появились три выпускника, которые набрали по 200 баллов. В их числе Артем Копылов из школы № 1 Жирновска, Арина Дементьева из школы № 5 Михайловки и Ульяна Кондратьева из гимназии № 1 Волгограда. Всего же отличные результаты пришли в школы Волгограда, Волжского, Камышина, Урюпинска, Фролово, а также в Жирновский, Палласовский, Еланский, Алексеевский и Камышинский районы.