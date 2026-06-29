В Хабаровске единогласно избрали атамана Уссурийского казачьего войска

Центральным событием круга стало единогласное избрание атаманом Уссурийского казачьего войска Евгения Процевского — советника губернатора Хабаровского края. В торжественной обстановке, перед лицом казаков, он принёс присягу на Кресте и Писании и получил благословение от войскового священника. Избранный атаман также получил одобрение от Совета стариков войска. В финале церемонии Евгений Процевский поблагодарил казаков за оказанное высокое доверие.