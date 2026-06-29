В день 137-й годовщины Уссурийского казачьего войска в Хабаровске состоялся Большой выборный круг. По традиции мероприятие началось с молитвы. Духовник Уссурийского казачьего войска протоиерей Георгий Борисов отслужил Божественную литургию в Храме Святителя Иннокентия Иркутского, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В мероприятии приняли участие делегаты окружных казачьих обществ Хабаровского края, Амурского, Средне-Амурского, Колымского округов, Отдельного Камчатского казачьего округа, Сахалино-Курильского и Приморского отдельского казачьих обществ», — говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве внутренней и информационной политики края, атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов направил участникам круга видеообращение, в котором высоко оценил вклад казаков войска в развитие Дальнего Востока, их ратный подвиг в специальной военной операции и верность казачьей присяге в гражданской службе.
В Хабаровске единогласно избрали атамана Уссурийского казачьего войска. Фото: Уссурийское войсковое казачье общество.
В Хабаровске единогласно избрали атамана Уссурийского казачьего войска. Фото: Уссурийское войсковое казачье общество.
В Хабаровске единогласно избрали атамана Уссурийского казачьего войска. Фото: Уссурийское войсковое казачье общество.
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Центральным событием круга стало единогласное избрание атаманом Уссурийского казачьего войска Евгения Процевского — советника губернатора Хабаровского края. В торжественной обстановке, перед лицом казаков, он принёс присягу на Кресте и Писании и получил благословение от войскового священника. Избранный атаман также получил одобрение от Совета стариков войска. В финале церемонии Евгений Процевский поблагодарил казаков за оказанное высокое доверие.
По собственному желанию досрочно сложил полномочия первый заместитель атамана Тимофей Кузьмин. Его преемником избран Евгений Чеботарев. Кроме того, участники Круга сформировали и утвердили новый состав Совета атаманов войска, приняли отдельные положения Уссурийского войскового казачьего общества, а также обсудили вопрос о направлении делегатов на Большой круг Всероссийского казачьего общества.
Напомним, Уссурийское казачье войско — одно из старейших казачьих формирований Дальнего Востока, основанное в 1889 году. Казаки войска активно участвуют в патриотическом воспитании молодёжи, охране общественного порядка, оказывают помощь военнослужащим и вносят вклад в развитие региона.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в краевом центре состоялся турнир по казачьему вольному бою на Кубок атамана Уссурийского войска, который был приурочен к 138-й годовщине основания Уссурийского войска. Главным событием вечера стало гран-при по кулачному вольному бою в весовой категории 75−80 кг с призовым фондом 100 тысяч рублей.