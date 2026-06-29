Нижний Новгород занял 65-е место в рейтинге по строительству жилья

По данным инфографики, в 2025 году на каждого жителя приволжской столицы пришлось 0,520 кв. м общей площади введённого жилья. Общий объём сданной недвижимости в городе за прошлый год достиг 637 тысяч квадратных метров, однако динамика оказалась отрицательной: показатели ввода жилья снизились на 3,9%.