Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижний Новгород занял 65-е место в рейтинге по строительству жилья

Общий объём сданной недвижимости в городе за прошлый год достиг 637 тысяч квадратных метров, однако динамика оказалась отрицательной: показатели ввода жилья снизились на 3,9%.

Аналитики включили Нижний Новгород в рейтинг российских городов по объёмам жилищного строительства. Город занял 65‑ю строчку. Об этом сообщили в РИА Новости.

По данным инфографики, в 2025 году на каждого жителя приволжской столицы пришлось 0,520 кв. м общей площади введённого жилья. Общий объём сданной недвижимости в городе за прошлый год достиг 637 тысяч квадратных метров, однако динамика оказалась отрицательной: показатели ввода жилья снизились на 3,9%.

Доля Нижнего Новгорода в общем объёме введённого в регионе жилья составила 36,2%. При этом обеспеченность одного жителя жилплощадью по итогам прошлого года зафиксирована на уровне 32,6 кв. м.

Ранее однокомнатные квартиры в Нижнем Новгороде подорожали на 14,5% за год.