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ПВО уничтожила беспилотники над тремя районами Ростовской области и Каменском-Шахтинским

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку на Ростовскую область. Беспилотники были уничтожены над Каменском-Шахтинским, а также Тарасовским и Зерноградским районами. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку на Ростовскую область. Беспилотники были уничтожены над Каменском-Шахтинским, а также Тарасовским и Зерноградским районами. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация о последствиях атаки уточняется.

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