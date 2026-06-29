ПВО уничтожила беспилотники над тремя районами Ростовской области и Каменском-Шахтинским

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку на Ростовскую область. Беспилотники были уничтожены над Каменском-Шахтинским, а также Тарасовским и Зерноградским районами. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация о последствиях атаки уточняется.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше