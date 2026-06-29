ПВО уничтожила беспилотники над тремя районами Ростовской области и Каменском-Шахтинским

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку на Ростовскую область. Беспилотники были уничтожены над Каменском-Шахтинским, а также Тарасовским и Зерноградским районами. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.