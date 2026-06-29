В Заозерье временно ограничат подачу электроэнергии 29 июня

Под отключение попадают дома по следующим адресам: м/р Заозерье: 2-й Сигнальный с 3 по 26; Судоремонтная с 12 по 30 (чётная сторона), 7; 1-я Танкерная с 15 по 45; Яликовая с 23 по 31 (нечётная сторона); Водолазная с 14 по 36 (чётная сторона), с 27 по 35 (нечётная сторона); Речников 14, 18, 20.