В Заозерье временно ограничат подачу электроэнергии 29 июня

Ограничение подачи электроэнергии ждёт жителей Заозерья, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми.
«Предупреждаем об ограничении подачи электроэнергии 29 июня 2026 года с 9:00 до 18:00», — сообщает МКУ «ЕДДС города Перми».
Под отключение попадают дома по следующим адресам: м/р Заозерье: 2-й Сигнальный с 3 по 26; Судоремонтная с 12 по 30 (чётная сторона), 7; 1-я Танкерная с 15 по 45; Яликовая с 23 по 31 (нечётная сторона); Водолазная с 14 по 36 (чётная сторона), с 27 по 35 (нечётная сторона); Речников 14, 18, 20.
Жителям рекомендуют заранее учесть временные неудобства.
Напомним, в мае в 13 населенных пунктах Прикамья жители остались без света после шторма. С последствиями урагана 9 мая в Прикамье боролись в круглосуточном режиме.