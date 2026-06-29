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Под Волгоградом разыскивают пропавшего бесследно пенсионера

В посёлке Светлый Яр Волгоградской области волонтёры организовали поиск 65-летнего мужчины. По информации регионального.

В посёлке Светлый Яр Волгоградской области волонтёры организовали поиск 65-летнего мужчины. По информации регионального отряда «ЛизаАлерт», пенсионер пропал без вести 27 июня.

Волгоградец был в тот день одет в чёрно-белую рубашку, голубые джинсы и чёрные шлёпки. Рост пропавшего — 160 см. Телосложение худощавое. Волосы русые с проседью, глаза карие.

Отметим, граждане, владеющие информацией о местонахождении пенсионера, могут помочь родственникам и активистам найти мужчину, обратившись по номеру 8−800−700−5452 или 112.

Фото: «ЛизаАлерт».