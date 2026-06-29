Женщина 10 лет провела в плену насильника и выжила: как ей удалось спастись

Ясмина рассказала полиции, что ее муж Ахмад Хан, гражданин Пакистана, ежедневно подвергал семью физическому и психологическому насилию, фактически удерживая их в заточении. Она назвала его очень жестоким человеком и заявила, что 10 лет находилась фактически у него в плену.