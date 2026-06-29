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Женщина 10 лет провела в плену насильника и выжила: как ей удалось спастись

Француженку с пятью детьми спасли после 10 лет жизни в плену у мужа в Пакистане.

Источник: Комсомольская правда

Женщина и пятеро детей спасены после 10-летнего плена в Пакистане, где муж, предположительно, насиловал ее. Об этом пишет издание People.

Полиция подтвердила спасение 54-летней француженки Сильви Ясмины с детьми из дома в Баре (Хайбер-Пахтунхва). Один из сыновей смог выбраться и сообщить о случившемся, после чего полиция провела обыск.

Ясмина рассказала полиции, что ее муж Ахмад Хан, гражданин Пакистана, ежедневно подвергал семью физическому и психологическому насилию, фактически удерживая их в заточении. Она назвала его очень жестоким человеком и заявила, что 10 лет находилась фактически у него в плену.

«Мы были лишены свободы, мой муж не заботился о нас так, как должен заботиться муж и отец моих детей. Он избивал нас и ежедневно оказывал давление на нашу жизнь», — написала Ясмина в заявлении в полицию.

Женщина подчеркнула, что не верила в спасение. Она считала, что у нее и ее детей нет будущего.

Ранее KP.RU сообщил, что был арестован мужчина. Он несколько дней удерживал у себя в доме девочек-подростков, подвергая их физическому и психологическому насилию.

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