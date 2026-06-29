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В пруду утонула 6-летняя девочка

28 июня в посёлке Марксово в водоёме на приусадебном участке утонула 6-летняя девочка. По данному факту Гурьевский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области организовал доследственную проверку. По предварительным данным, ребёнок остался без присмотра взрослых и решил искупаться в пруду. Родственники извлекли его из воды без сознания. Медики,…

Источник: Янтарный край

28 июня в посёлке Марксово в водоёме на приусадебном участке утонула 6-летняя девочка. По данному факту Гурьевский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области организовал доследственную проверку.

По предварительным данным, ребёнок остался без присмотра взрослых и решил искупаться в пруду. Родственники извлекли его из воды без сознания. Медики, прибывшие на место, проводили реанимационные мероприятия, но спасти девочку не удалось.

Следователь осмотрел место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.