В пруду утонула 6-летняя девочка

28 июня в посёлке Марксово в водоёме на приусадебном участке утонула 6-летняя девочка. По данному факту Гурьевский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области организовал доследственную проверку. По предварительным данным, ребёнок остался без присмотра взрослых и решил искупаться в пруду. Родственники извлекли его из воды без сознания. Медики,…