Волгоградцы рассказали, от каких профессий хотят уберечь детей

10% родителей из Волгограда назвали профессию дворника самой нежелательной для своих детей. Такой результат показал открытый опрос SuperJob, в котором участвовали родители из Волгограда. Главными нежеланными профессиями также стали рабочие специальности, полиция и чиновничья служба.
По данным опроса, 7% волгоградцев не хотят, чтобы дети выбирали рабочие профессии. Полицейских и чиновников назвали нежелательным выбором по 6% участников. По 4% голосов получили уборщики, продавцы, учителя и воспитатели, а также военная карьера.
Реже родители называли среди нежелательных профессий бухгалтеров, медиков, блогеров, водителей и менеджеров — по 3%. Артисты, официанты, грузчики и курьеры получили по 2%, юристы — 1%. При этом 14% родителей заявили, что готовы принять любой профессиональный выбор ребенка.
Мужчины чаще женщин не хотят видеть детей чиновниками, полицейскими или водителями. Женщины чаще переживают из-за возможной работы ребенка разнорабочим, уборщиком, продавцом или бухгалтером. Участникам опроса не нужно было оформлять заявления или обращаться в организации — данные получены через исследование SuperJob.
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