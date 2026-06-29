В Красноярском крае девушка и ее знакомый потеряли 2,6 млн на ненастоящих инвестициях (видео)

Затем с потерпевшей общались «менеджер», «технический специалист» и другие участники схемы. Они давали указания, какие суммы переводить, рассказывали о выгодных предложениях и объясняли дальнейшие действия. По указанию мошенников девушка оформила кредит на 195 тыс. рублей. Кроме того, злоумышленники убедили ее привлечь к схеме друга. Он оформил на себя кредиты на общую сумму 2,4 млн рублей.