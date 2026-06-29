В Красноярском крае девушка и ее знакомый потеряли 2,6 млн на ненастоящих инвестициях (видео)

В Норильске полицейские возбудили уголовное дело после обмана местной жительницы под видом инвестиций. Мошенники убедили девушку и ее знакомого оформить кредиты почти на 2,6 млн рублей. Об этом сообщили в МВД России по Красноярскому краю.
В дежурную часть обратилась 23-летняя местная жительница. Она рассказала, что с мая по июнь общалась с людьми, которые представлялись участниками инвестиционной платформы. Сначала девушка установила сомнительные приложения и оставила номер телефона для обратной связи. После этого ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником инвестиционной платформы, и рассказал о вкладах, бирже и криптовалюте.
Затем с потерпевшей общались «менеджер», «технический специалист» и другие участники схемы. Они давали указания, какие суммы переводить, рассказывали о выгодных предложениях и объясняли дальнейшие действия. По указанию мошенников девушка оформила кредит на 195 тыс. рублей. Кроме того, злоумышленники убедили ее привлечь к схеме друга. Он оформил на себя кредиты на общую сумму 2,4 млн рублей.
Во время переводов банки несколько раз блокировали операции девушки и ее знакомого. Мошенники подсказывали, что нужно отвечать сотрудникам банков, чтобы разблокировать доступ к операциям.
Следователь возбудил уголовное дело о мошенничестве. Полицейские устанавливают причастных к преступной схеме.