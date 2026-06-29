Юрий Слюсарь пообщался с лидерами молодёжного самоуправления Ростовской области

В преддверии Дня молодёжи губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с активистами молодёжного самоуправления донского региона.
Разговор получился живым и откровенным. Ребята спрашивали о школьных годах, просили поделиться яркими воспоминаниями из детства, пригласили на спектакль в один из донских театров, представили несколько инициатив.
Губернатор охотно поделился личными воспоминаниями и размышлениями о будущем. В общем, разговор получился по-настоящему доверительным.
Также активисты представили интересные проекты — в частности, о реализации экологических инициатив, о практике работы молодежных парламентов, о проектах, направленных на укрепление межнациональных отношений в студенческой среде.
Молодёжный парламент и молодёжное правительство регулярно отмечаются на федеральном уровне, а в муниципалитетах главы территорий опираются на мнение молодёжи. Яркий пример — проект «Экологизация городов», запущенный молодёжным правительством и успешно реализованный в Таганроге. В приморском городе открыли экопространство «Экодом», установили более 200 боксов для сбора вторсырья, провели 20 акций с участием более 200 волонтёров и 5 тысяч жителей, собрали свыше 30 тонн вторсырья и привлекли более 4 млн рублей грантовых и спонсорских средств. Разработанные методические рекомендации направлены во все муниципалитеты.
«Экологический проект — это проект с длинным циклом реализации. То, что сейчас мы делаем, это не дает эффекта в моменте, это то, что вашим детям, вашим внукам даст эффект и за что они скажут спасибо и вам и нам. У нас на Дону тут замечательная природа, которая должна храниться и оберегаться с вашей помощью», — обратился к авторам экопроекта Юрий Слюсарь.
Участие в молодёжных органах власти губернатор назвал своеобразным карьерным лифом. Те, кто в разное время возглавляли молодёжные парламент и правительство, сегодня работают в Росмолодёжи, в правительстве области.
«Рад, что спустя некоторое количество времени мы вернулись к активной общественной деятельности молодежи. Действительно, Ростовская область — чемпион по количеству молодых людей неравнодушных, социально активных, идущих вперед, горящих, имеющих некий внутренний стержень и кураж. Это дорогого стоит. С одной стороны, это отражение нашего донского, активного, открытого характера, а с другой — конечно, заслуга всех, кто занимается общественными движениями. Это ваша заслуга, ваших коллег, всех некоммерческих организаций и общественных деятелей. И в первую очередь — заслуга молодежи, которая на инициативы ростовского правительства откликается с благодарностью и неравнодушием», — сказал глава региона.
Перед встречей с молодыми людьми губернатор осмотрел тематические площадки, выставку, принял участие в мастер-классах. Лучшим активистам Юрий Слюсарь вручил награды и поощрения.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.