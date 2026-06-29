Юрий Слюсарь пообщался с лидерами молодёжного самоуправления Ростовской области

«Экологический проект — это проект с длинным циклом реализации. То, что сейчас мы делаем, это не дает эффекта в моменте, это то, что вашим детям, вашим внукам даст эффект и за что они скажут спасибо и вам и нам. У нас на Дону тут замечательная природа, которая должна храниться и оберегаться с вашей помощью», — обратился к авторам экопроекта Юрий Слюсарь.