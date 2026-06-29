Владимир Платонов представил проект «Московское качество» на XIII Форуме регионов Беларуси и России

25 июня в Минске открылся XIII Форум регионов Беларуси и России, главная тема которого в 2026 году — «Экономическое взаимодействие регионов — основа устойчивого развития Беларуси и России». Организаторами форума выступили Совет Федерации РФ и Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь.
Участие в форуме принимает делегация Московской торгово-промышленной палаты, в которую вошли президент Владимир Платонов, вице-президент МТПП по международной и межрегиональной деятельности Владислав Мищенко и представители крупных московских компаний, работающих в сферах высокотехнологичной медицины, цифровых сервисов «умного города», городской инфраструктуры.
Ключевой площадкой деловой программы для системы торгово-промышленных палат стало совместное мероприятие Белорусской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты РФ «Межрегиональная кооперация Беларуси и России: практические инструменты для бизнеса», прошедшее в индустриальном парке «Великий камень». Модераторами заседания выступили президент ТПП РФ Сергей Катырин и председатель БелТПП Михаил Мятликов, в дискуссии участвовали представители палат, институтов развития и бизнеса двух стран, включая делегации из более чем 20 регионов России.
На первом тематическом блоке «Товар Союзного государства: преимущества и выгоды для бизнеса» президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов представил проект «Московское качество» как практический инструмент формирования новых стандартов доверия и качества для общего рынка России и Беларуси. В одном ряду с ним выступили заместитель председателя БелТПП Геннадий Клыга, председатель белорусской части Совместного Белорусско-Российского делового совета Надежда Лазаревич, заместитель генерального директора АО ГК «Медскан» Бекжан Спанов, председатель Международной ассоциации «Центр поддержки качества экспортной продукции» Виктор Назаренко и заместитель начальника Департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства Олег Леснов.
Выступая перед участниками форума, Владимир Платонов подчеркнул, что углубление интеграции требует единых и понятных ориентиров качества:
«Для Союзного государства принципиально, чтобы товар из одной страны воспринимался в другой как свой: надежный, проверенный, достойный выбора. Интеграция — это не только свобода движения товаров, но и пространство общего доверия».
Глава МТПП отметил, что проект «Московское качество» соединяет интересы всех участников рынка — государства, бизнеса и потребителей: «Мы сознательно отказались от любых взносов со стороны предпринимателей. Единственное условие — согласие на то, чтобы продукция бралась прямо с прилавка и проходила независимую оценку. Вопрос качества решают не ведомства, а сами потребители — это самый объективный судья».
Отдельное внимание Владимир Платонов уделил масштабу общественного участия, ставшему ключевым фактором доверия к конкурсу: «Через платформу “Активный гражданин” мы получаем сотни тысяч и миллионы мнений. По хлебобулочным изделиям — более 500 тысяч оценок, по молочной продукции — почти полмиллиона, по мучным кондитерским изделиям — свыше миллиона голосов. Это не сухая статистика, а язык общественного доверия, которым рынок разговаривает с производителем».
Глава Палаты связал опыт Москвы с задачами развития Союзного государства: «Если мы хотим, чтобы словосочетание “товар Союзного государства” ассоциировалось у покупателя с высоким уровнем качества, необходим понятный механизм подтверждения. Конкурс качества — один из самых наглядных и действенных инструментов. Он показывает интеграцию через конкретный результат, который виден людям на полке магазина».
Платонов также отметил потенциал белорусской продукции на московском рынке и призвал к более активному участию производителей в конкурсных механизмах: «Белорусские молочные бренды уже входят в число лидеров на рынке столицы. Уверен, что участие в конкурсах по модели “Московского качества” станет сильным ресурсом продвижения и дополнительным аргументом в диалоге с торговыми сетями и покупателями».
Во втором и третьем блоках совместного мероприятия обсуждались практические вопросы межрегиональной кооперации и сопровождения проектов бизнеса. Свои подходы представили член Комитета Совета Федерации по экономической политике, председатель Комитета ТПП РФ по транспорту Евгений Дитрих, помощник Государственного секретаря Союзного государства Игорь Белоусов, председатель российской части Совместного Белорусско-Российского делового совета Дмитрий Пылев, глава администрации СЭЗ «Могилев» Павел Мариненко, руководители белорусских и российских технопарков и институтов развития. Отдельный блок был посвящен финансовым инструментам поддержки кооперации, которые представили «Банк развития Республики Беларусь» и ОАО «Промагролизинг».
По итогам совместного мероприятия состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве между региональными торгово-промышленными палатами России и Беларуси, институтами развития и компаниями двух стран. Участники отметили важную роль системы ТПП как рабочего инструмента делового взаимодействия и поддержали развитие прикладных проектов, формирующих единое пространство качества и доверия в рамках Союзного государства.