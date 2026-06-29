Владимир Платонов представил проект «Московское качество» на XIII Форуме регионов Беларуси и России

Платонов также отметил потенциал белорусской продукции на московском рынке и призвал к более активному участию производителей в конкурсных механизмах: «Белорусские молочные бренды уже входят в число лидеров на рынке столицы. Уверен, что участие в конкурсах по модели “Московского качества” станет сильным ресурсом продвижения и дополнительным аргументом в диалоге с торговыми сетями и покупателями».