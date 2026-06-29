Умер актер из сериала «Великолепная пятерка» Андрей Усольцев

В последний раз Усольцев появлялся на съемочной площадке около полутора лет назад. Коллеги рассказали, что после этого больше не встречали актера на работе. Как отмечает Aif.ru, в декабре 2024 года он признавался, что плохо себя чувствует, однако не раскрывал подробностей о состоянии здоровья.