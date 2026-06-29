Умер актер из сериала «Великолепная пятерка» Андрей Усольцев

Актер Андрей Усольцев, известный по ролям в сериалах «Великолепная пятерка» и «Витязи», скончался 27 июня. Информация о смерти артиста появилась на сайте «Кино-Театр.ру».
Обстоятельства смерти, а также дата и место прощания с актером не уточняются, передает портал.
В последний раз Усольцев появлялся на съемочной площадке около полутора лет назад. Коллеги рассказали, что после этого больше не встречали актера на работе. Как отмечает Aif.ru, в декабре 2024 года он признавался, что плохо себя чувствует, однако не раскрывал подробностей о состоянии здоровья.
Андрей Усольцев получил высшее образование в 1990 году, однако актерскую карьеру начал значительно позже. За несколько лет он снялся в сериалах «Невский. Чужой среди чужих», «Крепкие орешки», «Моя девочка», «Великолепная пятерка — 5» и «Витязи-2».